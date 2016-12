Gascoigne på sykehus etter fylleepisode

49-åringen kom med rasistiske bemerkninger mot andre som bodde på hotellet, han tafset på kvinner og kastet penger rundt seg, sier vitner.

London Metropolitan Police forteller at betjenter ble sendt til hotellet i Øst-London tirsdag kveld på grunn av bråk, og at en 49 år gammel mann ble kjørt på sykehus med en hodeskade.

Gascoignes talsmann Terry Baker sier til Daily Mirror at "Gazza" "ikke ble arrestert og at han er på vei til å bli skrevet ut og sendt hjem".

Politiet sier at tilstanden til den tidligere Tottenham- og England-midtbanespilleren er stabil, og at de etterforsker saken videre.

Et øyenvitne skrev på Twitter at Gascoigne "var veldig full" og at han ble "sparket ned trappa av noen".

Fotballprofilen ble bøtelagt i september for å ha dratt en rasistisk spøk om en livvakt under sitt eget talkshow.

"Gazza" blir sett på som en av Englands mest talentfulle spillere gjennom tidene, og har 57 landskamper. Han har imidlertid kjempet med alkoholproblemer siden han la opp i 2004.

