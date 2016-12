Chelseas rekordjakt interesserer ikke Conte

Med 3-0 over Bournemouth 2. juledag tok Chelsea sin tolvte ligaseier på rad. London-laget slo dermed sin egen klubbrekord.

Contes menn har Premier League-rekorden i siktet. Arsenal stoppet på 14 strake trepoengere i 2002. Chelsea har Stoke hjemme og Tottenham borte i sine to neste kamper.

Chelsea-fansen vil nok fryde seg om blåtrøyene blir historiske, men for Conte selv er det ikke rekordjakten som trigger ham.

- Hvis du spør meg om jeg håper vi fortsetter å vinne ut sesongen, så vil jeg selvsagt det. Men det er ikke enkelt. Vi har en fantastisk rekke nå, men den betyr bare noe for tabellen. Jeg har alltid ment at rekorder ikke er viktige hvis du ikke kan vise til noe ved slutten av sesongen, sier Conte.

Ikke sett seg tilbake

Alt gikk ikke på skinner for Chelsea de første ukene av sesongen, men siden to strake tap for Liverpool og Arsenal har ikke laget sett seg tilbake. Siden 1. oktober har Chelsea vunnet rubbel og bit i serien.

- Jeg er glad for å se spillerne mine ha en fantastisk konsentrasjon og vilje til å kjempe videre. Det er ikke lett å vinne tolv kamper på rad i Premier League. Med disse seirene har vi tatt 36 poeng, og nå ser tabellsituasjonen helt fantastisk ut, sier Conte og viser til at laget hans har en pen luke på tabelltoppen.

Chelsea har ledet Premier League ved juletider fire ganger før. Klubben fra Vest-London har da alltid holdt distansen ut og stått igjen som mestere i mai.

Klar beskjed

Mot Bournemouth måtte Chelsea klare seg uten toppscorer Diego Costa og den viktige midtbanespilleren N'Golo Kante. Begge måtte sone karantene. Conte tror den solide seieren vil bli lagt merke til av rivalene.

- Vi har sendt ut en klar beskjed. Mange trodde nok vi var i fare for å miste poeng i denne kampen fordi vi manglet to veldig viktige spillere, men det skjedde ikke.

Chelsea har kun sluppet inn to mål i løpet av sin mektige seiersrekke. Motsatt vei har laget pøst inn 28 mål.

