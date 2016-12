Carlsen før siste parti: - Alt kan skje!

Nordmannen spilte meget godt mot russeren og skaffet seg et klart overtak som han tok godt vare på. Det var Carlsens tredje seier på rad, og før siste parti er han en av fem spillere med 10 poeng.

Vassilij Ivantsjuk, Alexander Gristsjuk, Shakhriyar Mamedyarov (som spilte remis i 14. parti), Nepomniatsjtsji og Carlsen topper listen før VM skal avgjøres.

- Jeg spilte tålmodig. Han gjorde flere nervøse trekk, og jeg tok mer og mer over. Det er mye jobb igjen å gjøre hvis jeg skal vinne dette, men jeg er veldig fornøyd med måten jeg har greid å ta meg sammen, sa Carlsen til NRK.

- Det så ikke lyst ut etter dagens første parti, men alt kan skje.

I siste parti møter han Mamedyarov. Gristsjuk møter Nepomniatsjtsji, mens Ivantsjuk møter armeneren Hrant Melkumyan.

"Horribelt"

Carlsen innledet dagen svakt. Verdenseneren var på 9.-plass etter to dagers spill og startet onsdagen med hvite brikker mot Anton Korobov, som lå som nummer seks.

Carlsen fikk raskt et overtak med flere bønder, men så gjorde han et dårlig trekk slik at det var Korobov som sto til soleklar seier. Den norske 26-åringen havnet i akutt tidsnød og ga til slutt opp.

- Jeg vinner en bonde for ingenting og tror at jeg kan sette ham sjakk matt, men så overser jeg et trekk. Det er et helt horribelt, sa Carlsen til NRK etter tapet.

Carlsen måtte vinne resten av partiene på avslutningsdagen for å være med i gullkampen. Stillingen var jevn lenge mot Gujrathi Vidit, men mot slutten presset Carlsen inderen og tok en viktig seier.

Slo tilbake

- Det var veldig viktig. Jeg var veldig sint etter forrige parti, men jeg har fortsatt mye å spille for. Det er bare å slå de jeg møter nå, sa Carlsen til NRK.

Nordmannen hadde svarte brikker mot Alexander Rijazantsev i neste parti, men russeren kom i trøbbel ved å tenke lenge med lite tid igjen på klokka. Etter hvert truet Carlsen med å få en ny dronning, og da så ikke russeren noe annet valg enn å gi opp.

- Det var et kjempe-parti. Ikke at det var veldig bra, men det handlet om å kjempe. Jeg tok over initiativet, og vant til slutt. Det var viktig, sa Carlsen til NRK.

Ved siden av Carlsen er også Simen Agdestein, Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen med i Doha.

