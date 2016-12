TV 2: Ødegaard på vei til Amsterdam

Kanalen siterer nederlandske medier på at Ajax ønsker å hente Ødegaard på lån fra Real Madrid.

Den spanske avisen Marca hevdet mandag kveld at et utlån til fransk fotball ser mer og mer usannsynlig ut, men at nederlandsk fotball er "det nest beste alternativet". 18 år gamle Ødegaard ble lenge koblet til Rennes, men den franske klubben gikk nylig ut og sa at nordmannen ikke kom til å bli hentet.

Martin Ødegaard har fått lite spilletid for Real Madrids A-lag, og den siste tiden er det blitt spekulert i at han kommer til å prøve seg på lån når januarvinduet åpner.

- Det beste for ham er å dra ut på lån. Ødegaard er nødt til å spille førstelagsfotball. Tilværelsen han har i Real Madrid nå, den vil ikke bringe ham noen steder, sa fotballekspert Guillem Balague til NTB nylig.

