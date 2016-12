Suverene Jansrud tangerte Maier

Ingen klarte å tukte Jansrud i Italia tirsdag. Han gikk til topps foran Hannes Reichelt og Dominik Paris.

- Det kjennes meget bra. Jeg kjørte bra på ski, og jeg hadde selvtillit hele veien, sa Jansrud til NTB.

- Hvordan er det å ha vunnet tre strake i super-G?

- Det kjennes litt voldsomt å bli nevnt i samme ordelag som Hermann Maier, en legende. Jeg tar med meg dette, men det skal nok litt mer til for å bli sammenlignet med ham. Jeg skal være litt ydmyk nå. Det kommer en dag i morgen også, svarte alpinstjernen fra Vinstra.

Han var svært tilfreds med å ha tatt sin 18. verdenscuptriumf i Santa Caterina. Det er like mange seirer som Lasse Kjus hadde mellom 1994 og 2005.

- Jeg har ikke prestert så bra her tidligere, så det er en liten personlig seier for meg. Det er godt å ha denne godfølelsen med seg videre, og jeg skal klinke til i utforen i morgen. Det beste man kan gjøre er å vinne renn, sa Jansrud, som har vært småsyk de siste dagene.

- Jeg har ladet opp bra i julen. Jeg har vært litt syk, men jeg har hatt bra kontroll på det, sier han.

Fantastisk form

Jansrud fikk ros av ekspertene underveis i rennet.

- Kjetil Jansrud er i fantastisk form om dagen. Måtte det fortsette, sa Andreas Toft og Bjarne Solbakken i NRKs kommentatorboks.

- Kjetil er i helt rå form. Det er utrolig morsomt å se ham kjøre, sa Aleksander Aamodt Kilde til NTB.

Kilde var ikke like rå som Jansrud, men gjorde likevel en solid innsats. 24-åringen var 99 hundredeler bak lagkameraten i mål. Det holdt til en fjerdeplass.

Seks tideler

Jansrud, som hadde startnummer sju i Italia, var 24 hundredeler foran hjemmehåpet Dominik Paris ved første mellomtid, og ledelsen hans var på nesten et halvt sekund ved neste passering. I mål var nordmannen i klar ledelse, 65 hundredeler foran Paris.

- Oi, oi, oi. Det ser ut som juleferien på Vinstra har gjort Jansrud godt, sa Toft og Solbakken.

Nærmeste konkurrent, østerrikeren Reichelt, var hele seks tideler bak nordmannen i mål tirsdag.

- Jeg er kanskje litt overrasket over at Kjetil vinner med seks tideler, men samtidig ikke. Han er i så god form, han får ting til å gå. Jeg vet at jeg kan være der, jeg også. Jeg må kanskje bare tørre litt mer, sa Aleksander Aamodt Kilde.

- Kjøringen min var helt OK i dag. Jeg kunne ha gitt på litt mer, tilføyde han.

Adrian Smiseth Sejersted suste ned til en sterk niendeplass. Det er 22-åringens bestenotering i verdenscupen. Bjørnar Neteland ble nummer 48.

Aksel Lund Svindal var ikke med i Santa Caterina. Han valgte å bruke romjulen på rolig trening etter at kneet fikk stor belastning i Val Gardena nylig.

