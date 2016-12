Ranieri krever mer av Mahrez

Ranieris mannskap tapte 0-2 mot Everton på Boxing Day, et nederlag som gjorde at laget kun er tre poeng over nedrykksstreken i Premier League. Dét står i sterk kontrast til gullfeiringen Ranieris mannskap hadde i mai.

Riyad Mahrez dominerte for "revene" forrige sesong, men har så langt fått det mye tyngre i 2016/2017. Algerieren var ikke engang med i startoppstillingen mot Everton. Ranieris forklaring var denne:

- Det er fordi han ikke er i god form. Jeg ønsket å motivere ham. Mahrez har ikke gjort det bra på trening i det siste, han er nødt til å gi mer for laget. Jeg krever mer, sier Leicester-manageren.

Mahrez kom inn etter en drøy times spill mot Everton, men den finslepne teknikeren maktet ikke å hjelpe laget til poeng. Kevin Mirallas og Romelu Lukaku sørget for at Everton tok med seg alle poengene hjem til Merseyside.

(©NTB)