Mamelund tilbake for Haslum

Haslum skriver på sitt eget nettsted at veteranen er tilbake etter et langt skadeopphold. Dermed er han aktuell for spill i torsdagens finale.

- Det er deilig å være med i troppen igjen. Kanskje får jeg noen minutter på banen, hvis vi trenger litt erfaring på banen underveis, sier Mamelund.

Han har vært ute med et avrevet leddbånd i høyrearmen.

