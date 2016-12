Liverpool vendte til ny seier

Dermed er Jürgen Klopps lag tilbake på 2.-plass i engelsk eliteserie og bare seks poeng bak serieleder Chelsea.

- Det var en veldig vanskelig kamp. Vi kunne spilt bedre fra start, men Stoke var aggressive og gjorde det vanskelig for oss. Vi var tålmodige nok, sa Klopp i et intervju vist på TV 2.

Jon Walters nikket Stoke i ledelsen i det 12. minutt, da han nådde et innlegg fra Erik Pieters foran Dejan Lovren. Simon Mignolet fikk hånden på ballen, men greide ikke å holde den ute.

Joe Allen hadde en kjempesjanse til å doble ledelsen noen minutter senere, men Mignolet svarte med en beinparade, og Peter Crouch maktet ikke å nå returen foran åpent mål.

Vendte

Liverpool var rystet en stund, men tok seg inn i kampen igjen og vendte den i sin favør før pause. Glen Johnson somlet med å klarere et innlegg i det 34. minutt, og Adam Lallana hogg til med 1-1-målet.

Minutter før pause skaffet Roberto Firmino seg overskrifter av riktig slag, etter at han julaften ble tatt for fyllekjøring. I det 43. minutt scoret brasilianeren via begge stolper og sendte Liverpool i ledelse for godt.

Liverpool fikk god hjelp av gjestene da ledelsen ble økt to ganger i annen omgang. Først gjorde Giannelli Imbula det meste selv da han i det 59. minutt scoret for feil lag. Først ga han bort ballen og duket for en Liverpool-kontring. I forsøket på å nekte Sadio Mané å score på Divock Origis innlegg gjorde Stoke-spilleren selvmål.

Sturridge-mål

I det 70. minutt slo Stoke-kaptein Ryan Shawcross en fryktelig bakoverpasning som sendte Daniel Sturridge alene gjennom. Liverpool-spilleren, som nettopp var blitt byttet inn, takket ikke nei til gaven. Han rundet keeper og gjorde 4-1, hans første seriemål for sesongen.

- Vi tvang fram de to målene med vår kvalitet, og det var to viktige mål. Det tredje kom etter vidunderlig spill, og Daniel punkterte kampen, oppsummerte Klopp.

Seieren gjorde at Liverpool klatret forbi Manchester City på tabellen og har 2.-plassen når Pep Guardiolas lag kommer til Anfield for toppkamp nyttårsaften. Guardiola var interessert tilskuer tirsdag.

- Det blir vanskelig for begge lag, men vi gleder oss, sa Klopp.

(©NTB)