Moyes tilbake der marerittet startet

På selveste Boxing Day skal Moyes og hans nedrykkstruede Sunderland prøve å tilrive seg poeng på "Drømmenes teater". Skotten kan ikke forvente en varm mottakelse.

53-åringen har fått flere United-fans på nakken med sine uttalelser om at han ikke kjenner igjen klubbens verdier. Moyes forlot Everton og tok over etter legenden Alex Ferguson i 2013, men United ga ham fyken etter bare ti måneder.

- Jeg fikk fort kort tid, men man skal vinne kamper, og det gjorde jeg ikke ofte nok. Jeg ville 100 prosent sikkert takket ja til jobben igjen. Veldig få mennesker blir tilbudt managerrollen i Manchester United. Det var en ære for meg, sier Moyes før han kommer med en analyse som har fått United-fansen til å reagere:

- Manchester United var en klubb med store tradisjoner, og de foretrakk å hente britiske managere. Den tradisjonen er borte. Det er også en fotballklubb som har hatt tradisjoner rundt pengebruk. De prøvde ikke å konkurrere med alle de andre klubbene. I stedet brukte man pengene på den riktige måten. Den delen er også borte, så jeg synes United har endret seg.

Ville hente stjerner

Moyes peker på at hans to etterfølgere, Louis van Gaal og José Mourinho, har brukt store summer på å hente stjernespillere til United. Samtidig innrømmer skotten at han selv jobbet for å hente dyre profiler til klubben.

Sommeren 2013 prøvde han å hente Real Madrid-stjernene Cristiano Ronaldo og Gareth Bale. Moyes ønsket også å kjøpe Toni Kroos foran sin annen sesong som United-manager, men som skulle vise seg aldri å bli noe av.

- Det var spillere på det nivået vi så etter. Det var ikke slik at vi ville hente sju-åtte spillere, for vi hadde et lag som akkurat hadde vunnet ligaen. Det er kommet mange spillere til United de siste årene, og ikke alle har nødvendigvis gjort en forskjell.

- Jeg tror jeg nå hadde stått med et suksessfullt lag om jeg hadde fått fortsette, hevder Moyes.

Skrammer

Manchester United endte til slutt helt nede på sjuendeplass i 2013/14-sesongen. Det korte oppholdet på Old Trafford lagde stygge skrammer på Moyes' manager-CV.

Han prøvde siden lykken i Real Sociedad i spansk fotball, men måtte også der gå før tiden på grunn av svake resultater.

Nå jobber han hardt for å rette opp renommeet i Sunderland. Først i starten av november kunne Moyes juble for sin første trepoenger, og siden har det løsnet litt. Klubben fra Nordøst-England har fire seier på sine sju siste ligakamper.

