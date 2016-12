Jubel for United og Mkhitaryan

- Det er nesten synd at Mkhitaryans mål kom på 3-1, det hadde fortjent å være en matchvinnerscoring. Det ville ha vært et mål for historiebøkene, sa United-manager José Mourinho etter kampslutt, ifølge BBC.

Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic og nevnte Mkhitaryan ble heltene for hjemmelaget på Old Trafford 2. juledag.

På 1-0 fikk Ibrahimovic med seg ballen inn i Sunderland-boksen, spilte videre til venstreback Blind, før nederlenderen dunket ballen sikkert inn i lengste hjørne. Svenske Ibrahimovic satte inn 2-0 åtte minutter før full tid. Helt på tampen plasserte Mkhitaryan inn 3-0 med en vakker "skorpion-scoring" med hælen. Fabio Borini sørget for gjestenes trøstemål på overtid.

Seieren gjør at formlaget United legger press på de øvrige topplagene. José Mourinhos mannskap har hatt en trå høst, men laget har begynt å finne formen i det siste.

Pogba-skudd

Begge lag hadde gode scoringsmuligheter før Blinds 1-0-scoring seks minutter før pause. Victor Anichebe fikk muligheten alene mot United-keeper David de Gea inne i boksen, men avslutningen ble for veik og ble avverget av burvokteren. For United var Paul Pogba nær nettsus, men franskmannens skudd gikk via stolpen og utenfor mål.

Pogba og lagkamerat Juan Mata fikk muligheter til å doble ledelsen like før pause, men duoen ble hindret av Sunderland-keeper Jordan Pickford, som spilte en solid kamp for bortelaget.

Moyes-nedtur

Tidligere United-manager David Moyes hadde håp om en opptur mot sitt gamle mannskap, men Sunderland-sjefen fikk ingen grunn til å juble i Manchester mandag. Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic og Henrikh Mkhitaryan sørget for det.

Ibrahimovic ble frispilt av Pogba alene med keeper mot slutten, og den svenske veteranspissen gjorde ingen feil alene med Pickford. Helt mot slutten satte altså Mkhitaryan inn en vakker scoring med hælen. Sunderland ropte på offside, men fikk ingen gehør av dommeren.

Borinis scoring var også vakker, men til liten nytte.

Dermed går Mourinho og co. inn i resten av juleprogrammet med selvtillit. Neste motstander for United er Middlesbrough, også det på Old Trafford. Sunderland og Moyes gjester Burnley i neste runde.

