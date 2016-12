Jansrud langt bak på trening

Fartskongen fra Vinstra var bak hjemmehåpet Christof Innerhofer med 3,42 sekunder.

For Aleksander Aamodt Kilde ble det en 11.-plass. Det skilte 2,23 sekunder opp til dagens raskeste tid.

Aksel Lund Svindal står over verdenscuprennene i Santa Caterina. Belastningen på kneet ble så stor i Val Gardena nylig, at han i stedet bruker romjulen til å trene rolig. Det er ventet at han slutter seg til landslaget igjen 2. januar.

- Aksel er en smart herremann når det kommer til skader og restitusjon. Det var en krevende uke i Val Gardena, og han vet best selv hva som er lurt å gjøre. Vi vil savne Aksel i romjula, men i en krevende idrett som alpint man må være 100 prosent på startstreken, sier alpinsjef Claus Ryste til NTB.

Det skal kjøres super-G tirsdag, utfor onsdag og superkombinasjon (super-G/slalåm) torsdag.

Jansrud har vunnet tre av sesongens fire første fartsrenn.

(©NTB)