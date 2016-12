Irving ordnet Cavaliers-jubel i sluttsekundene

Lagene byttet på ledelsen i sluttminuttene, men med 3,4 sekunder igjen på klokka ble Irving matchvinner.

Golden State Warriors syntes å være på vei mot en liten revansj for forrige sesongs finaletap. Gjestene fra Oakland ledet store deler av kampen, og de var i føringen med 94-80 med litt under ti minutter igjen. Men Cavaliers satte inn en sterk innspurt. Irving utlignet til 103-103 med 2.18 minutter igjen.

LeBron James fulgte så opp ved å ta hjemmelaget i ledelsen, men det skulle bli mer drama. Etter en utligning fra Draymond Green, stilnet Stephen Curry hjemmepublikummet da han satte en trepoenger til 108-105. Til slutt snudde Irving kampen med to strake topoengere i løpet av de siste 37 sekundene.

- Han er helt ustoppelig når han er på banen, sa Cleveland-trener Tyronn Lue om Irving, som totalt plukket 25 poeng for hjemmelaget.

- Selv om det ikke var en sluttspillkamp, var det intensiteten helt der oppe. Dette er akkurat det du vil være med på som profesjonell spiller, sa Irving.

Finalehelt

24-åringen avgjorde også NBA-finalen i juni. Med en trepoenger i siste minutt fullførte han Cavaliers snuoperasjon. Cleveland-klubben lå under 1-3 etter fire kamper i best av sju-serien, men klarte likevel å snyte Golden State Warriors for tittelen.

James noterte 31 poeng for Cavaliers, mens Kevin Durant hadde 36 for Warriors.

- Vi er sinte over måten vi rotet bort seieren på. Vi ga dem en gavepakke, sa Warriors' Klay Thompson.

Store favoritter

Med tapet endte Golden State Warriors' seiersrekke på sju kamper. Storlagene topper hver sin avdeling.

De siste to årene har finaleserien bestått av nettopp Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors. Lagene har tatt hver sin triumf, og de må også denne sesongen tåle å være store favoritter.

Øvrige kamper i NBA 1. juledag: New York Knicks – Boston Celtics 114-119, Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 109-108, San Antonio Spurs – Chicago Bulls 119-100, Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 112-100, Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 111-102.

