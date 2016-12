Hazard herjet i ny Chelsea-seier

Pedro (2) og Eden Hazard sto for målene da Antonio Contes menn tok sin 12. strake trepoenger i Premier League. Det er samtidig klubbrekord for London-laget.

- Vi spilte en god kamp. Å vinne 12 kamper på rad er ikke lett. Det er en fantastisk rekke, sier Chelsea-manager Antonio Conte, ifølge BBC.

Joshua King spilte 66 minutter for mandagens motstander Bournemouth, men nordmannen klarte ikke sprekke nullen på Chelsea-keeper Thibaut Courtois.

Chelsea har ni poeng ned til Liverpool på annenplass på tabellen. Liverpool møter Stoke tirsdag. Manchester City er nummer fire. Pep Guardiolas menn kan imidlertid passere Liverpool og Arsenal med poeng mot Hull senere mandag.

Chelsea tok ledelsen ved Pedro etter 24 minutters spill på Stamford Bridge. En spansk link mellom Cesc Fàbregas og Pedro førte til at sistnevnte fikk ballen på 16-meter. 29-åringen la ballen til rette med to berøringer før han curlet den i lengste med venstrefoten.

Nærmer seg 100

Det var Fabregas sin 98. målgivende pasning i Premier League. Kun Wayne Rooney, Frank Lampard og Ryan Giggs har flere.

Courtois ble satt på prøve av leiesoldaten Jack Wilshere fire minutter senere, men avslutningen fra innenfor 16-meteren slo den belgiske keeper unna.

Bournemouth fikk en ny stor mulighet rett etter halvtimen spilt ved Wilshere nok en gang, men César Azpilicueta fikk akkurat styrt ballen ut til corner.

I andre omgang tok hjemmelaget over, og kun fem minutter ut i omgangen fikk Chelsea straffe da Hazard ble felt av Simon Francis på klønete vis.

King byttet ut

Belgieren tok straffen selv og satte den sikkert i det høyre hjørnet.

Chelsea tok for alvor over initiativet etter 2-0-målet, og var nære 3-0 ved to anledninger før det var spilt 70 minutter. Først stoppet Artur Boruc et skudd fra Willian etter en kontring, så skjøt Pedro like utenfor mål etter en ny god prestasjon av Hazard.

Benik Afobe, som kom inn for Joshua King etter 66 minutter, fikk sjansen alene med Courtois etter 73 minutter, men keeperen reddet glimrende.

På overtid fikk Pedro gå helt alene og sette inn det avgjørende 3-0-målet.

Antonio Conte Boxing Day-debuterte dermed med seier.

