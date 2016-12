Hatet å konkurrere – ble suksesstrener

- Jeg fant ut over tid at jeg ikke likte konkurransesituasjoner personlig. Jeg vil egentlig ikke verken vinne eller tape, sier den norske landslagssjefen i hopp foran den 65. tysk-østerrikske hoppuken.

- Jeg klarte meg ganske bra, men jeg visste ikke på den tiden at det var problem. Når jeg ser andre konkurrere, ser jeg nå at de har en glede av å konkurrere, mens jeg ikke hadde det, avslører suksesstreneren.

Ett verdenscuppoeng

Han deltok i fire verdenscuprenn, men preget ikke rennene. Han fikk med seg ett poeng fra 15.-plassen i Kulm, mens de øvrige plasseringene ga 26.-, 37.- og 49.-plass.

- Poenget var gleden i det å hoppe på ski. Det var grunnen til at jeg begynte med det. Det å utfordre seg selv mot lengre hopp, i større bakker og til slutt skiflyging. Det var utrolig gøy. Selvfølgelig var det noen konkurranser, særlig i starten, hvor det var gøy å vinne, men etter at jeg var ferdig med karrieren fant jeg ut hvorfor jeg ikke klarte å være enda hardere og tøffere til å jobbe hardt nok for å vinne noe stort. Det var ikke viktig for meg, sier Stöckl.

- Jeg vet ikke hvorfor det ble sånn, men jeg tror det er en ferdighet du har eller ikke har. Det er menneskelige trekk, rett og slett, fortsetter østerrikeren.

Han har hatt stor suksess som landslagssjef for de norske hopperne.

- Angrer du på at du ikke pushet deg mer som utøver?

- Nei, jeg angrer ikke i det hele tatt. Jeg er glad fot at jeg fant ut hvorfor jeg slet med å konkurrere på et høyt nivå eller vinne noe stort. Jeg likte ikke konkurransesituasjonen, men det var spennende å delta i verdenscupen. På det tidspunktet visste jeg ikke at det var et problem, men jeg klarte sjelden å ta ut gode hopp i konkurranser. Jeg var mye bedre på trening, sier 43-åringen.

- Helt fantastisk at de vil vinne

Han forteller om en sterk konkurransehverdag med hopperne, selv om han selv har et nokså avslappet forhold til det hele.

- Vi spiller ofte volleyball. Jeg har stor glede av å spille volleyball. Har vi lange ballvekslinger, synes jeg det er ekstra moro. Men det er ikke så viktig for meg om vi vinner eller taper. Jeg synes det er mer morsomt om to lag er på nesten samme nivå og det blir en lang kamp.

- Det er ofte sånn at de som tar ut lagene vil være på det laget som vinner, men det er ikke så viktig for meg. Jeg skjønner hvorfor utøverne ønsker å vinne, og det er helt fantastisk at de ønsker å vinne. Men for meg personlig er det ikke, medgir mannen som har trent Norge siden 2011.

(©NTB)