Conte overrasket over tabelltopp

Etter en litt ujevn sesongstart har Conte gjort Chelsea til en seiersmaskin. London-laget står med elleve strake trepoengere før Boxing Day-kampen hjemme mot Bournemouth 2. juledag.

Det skiller seks poeng ned til serietoer Liverpool.

- Hvis jeg hadde blitt spurt om det tidligere i sesongen, så må jeg helt ærlig si at jeg ikke hadde trodd at vi skulle toppe tabellen til jul, sier Conte.

- Men vi jobber godt, og jeg er veldig glad på spillernes vegne. De fortjener det. Det er viktig at vi holder fast på posisjonen vi har. Det kan vi kun klare ved å fortsette å jobbe hardt og gå til hver eneste kamp med stor konsentrasjon og fightervilje, legger italieneren til.

Chelsea må klare seg uten to av sine viktigste nøkkelspillere i møtet med Joshua King og Bournemouth. Toppscorer Diego Costa og midtbanespilleren N'Golo Kante er begge ute med karantene.

- Det er klart at Diego er en viktig spiller for oss. Vi jobber i disse dager med å finne den riktige løsningen. Jeg har flere mulige erstattere. Det blir en god test for oss, mener Conte.

