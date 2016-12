City taklet presset mot Hull

- Chelsea, United og Arsenal vant før oss. Det er alltid press i denne ligaen. Det betyr mye å vinne. Man er nødt til å vinne, sa City-manager Pep Guardiola etter kampslutt, i et intervju vist på TV 2.

Han ga ros til midtbaneveteranen Yaya Touré.

- Banens beste i dag, sa spanjolen.

Touré sendte bortelaget i føringen på straffespark etter 72 minutters spill, før Kelechi Iheanacho satte inn 2-0 tolv minutter før full tid. På overtid sørget et selvmål av Curtis Davies for at kampen endte 3-0 til bortelaget. City klatret dermed forbi både Liverpool og Arsenal på Premier League-tabellen. Liverpool kan imidlertid passere tabelltoer City med seier mot Stoke på Anfield tirsdag.

Arsenal, Manchester United, Chelsea og Everton hadde alle vunnet før Citys kamp startet 2. juledag.

Byttet inn

Verken Markus Henriksen eller Adama Diomande fikk starte kampen mandag, men de to nordmennene kom inn for Hull etter henholdsvis 73 og 79 minutters spill. Duoen klarte imidlertid ikke å stoppe Guardiola og co.

Raheem Sterling skaffet først gjestene straffespark etter 72 minutters spill. Den fotrappe engelskmannen ble felt av Andrew Robertson inne i boksen, og dommer Robert Madley pekte på straffemerket. Yaya Touré var kald og rolig fra elleve meter. Ivorianeren satte sikkert inn 1-0 til gjestene fra Manchester.

Trygget poengene

Kort tid etter fikk City nettsus igjen, denne gang ved innbytter Iheanacho. Bortelaget vartet opp med flott kombinasjonsspill, og den unge spissen gjorde ingen feil fra kort hold. Gjestene jublet stort for nok en scoring. Hull maktet ikke å komme tilbake på tampen. I stedet ble det 3-0 etter en flott prestasjon av Sterling. En uheldig Davies sendte ballen i eget nett, og dermed kunne manager Guardiola og hans menn feire storseier og tre poeng til City på Boxing Day.

Tabelljumbo Hull har fire poeng opp til sikker plass. City har på sin side sju poeng opp til serieleder Chelsea.

