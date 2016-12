Velkommen julepause for Thomas Müller

Juleferien i Bundesliga kommer akkurat i riktig øyeblikk for den offensive midtbanespilleren. Det siste året har til tider har vært tungt for den fotrappe spilleren. I den siste kampen før juleferien satte inn, var ikke Müller på banen i det hele tatt. Han satt i 90 minutter på innbytterbenken og så Bayern vinne 3-0 over Leipzig.

Den tidligere storscorerens evne til å være på rett plass til rett tid og sette ballen i mål, ser ut til å ha forsvunnet totalt for øyeblikket. Han er bare en skygge av sitt gamle jeg, i alle fall på banen. Derfor kommer vinterpausen og juleferien på et tidspunkt som passer godt for 27-åringen. Nå får han anledning til å slappe av med kona Lisa, langt unna fotballen og medienes søkelys.

- Denne juleferien er viktig for meg. Nå får jeg muligheten til å slå av bryteren i en periode og lade batteriene. Jeg føler at det er dette jeg trenger nå, sier han.

Trener Carlo Ancelotti hadde ikke bruk for ham mot Leipzig. Da var det spanske Thiago Alcântara som steppet inn der Müller vanligvis spiller, offensivt på midtbanen.

- Må bli bedre

Müller måtte etter kampen mot Leipzig høre Bayern München-president Karl-Heinz Rummenigge fortelle ham at den tapte plassen i startoppstillingen var motivasjon for ham til å forbedre et par ting før 2016 går over i 2017. Müller har en jobb å gjøre. Det la ikke Bayern-presidenten skjul på.

Ikke rart Rummenigge mener det, for i sesongen i Bundesliga til nå, er det ikke blitt mer enn to scoringer på Thomas Müller i tillegg til de to målene han har satt inn i mesterligaen.

- Det er ikke til å komme fra at vi trenger 16-17-18 spillere som holder et høyt nivå. Det betyr at noen av dem blir sittende på benken, noe de selvsagt ikke er veldige glade for, sier Rummenigge. Ved siden av Thomas Müller, sliter også vingspilleren fra Frankrike, Franck Ribéry. Han var heller ikke på banen mot Leipzig like før jul.

Bindeledd

Ancelotti valgte et 4-2-3-1 system mot Leipzig. Italieneren gjorde det klart at systemet ikke utelukket en spiller med Thomas Müllers kvaliteter, men han valgt likevel å holde ham på sidelinjen. For Ancelotti er det viktig og nødvendig å finne fram til spillere som kan gå inn i rollen som bindeledd mellom angrep og forsvar. En Müller i form passer glimrende i en slik rolle.

- Det er ingen risiko for at vi skal bli spillende med fire spisser i et 4-2-3-1 system, men risikoen ligger i at vi skal spille uten å ha den riktige balansen, sier italieneren.

Nå ser det ut som om Müller må kjempe med Thiago om nøkkelrollen mellom angrep og forsvar. Thiago har hatt sin beste sesong i Bayern München i år. Han har spilt i 22 av 25 kamper. Samme antall kamper har Thomas Müller, men det som gikk veldig lett for ham tidligere er tyngre nå, særlig når det gjelder å score mål.

Roten til det vonde ser ut til å ha startet med et misset straffespark i semifinalen mot Atlético Madrid i mesterligaen. Men selv om ikke alt går på skinner, er det også lyspunkter i Müllers fotballiv, for i motsetning til i klubblaget, har han scoret på landslaget. Så langt er det blitt fem mål, noe som betyr at han er toppscorer i landslaget til nå etter EM-sluttspillet i sommer.

