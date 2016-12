Utgående kontrakt plager ikke Wenger

Franskmannen er inne i sitt siste kontraktsår med London-klubben. I høst rundet han 20 år som Arsenal-manager.

Wenger har ingen hast med å få på plass en ny avtale. 67-åringen sier han fint kan vente til våren før han får vite hvor veien går videre.

- Jeg har alltid sagt at jeg om våren bedømmer hvor jeg står, og først da tar jeg en avgjørelse. Klubben står også fritt til å ta sine egne beslutninger. Selv om jeg har vært her i lang tid, betyr det ikke at jeg har krav på noe som helst. Vi er begge i samme båt, sier Wenger i forkant av Arsenals Boxing Day-kamp mot West Bromwich 2. juledag.

Wenger har ledet Arsenal til ni store trofeer (liga og cup), men klubben har ikke vunnet Premier League siden 2004. Han tror Arsenal lever fint med å få en avklaring først på tampen av sesongen.

- Det er mange managere som har sittet lenge på utgående kontrakt. Det har skjedd med meg før også. Noen ganger har jeg forlenget i mars-april, så jeg anser ikke det som et problem.

Arsenal må i romjulen heve seg etter to strake serietap. London-laget har falt ned til fjerdeplass og er hele ni poeng bak Chelsea på tabelltoppen.

