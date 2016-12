Svindal står over rennene i romjulen

33-åringen gjorde tidligere i måneden comeback etter kneskaden han pådro seg i Kitzbühel i januar i år.

"Jeg bruker julen på sykkelen. Ikke noe skikjøring. Kneet føltes ikke bra etter utforrennet i Val Gardena. Santa Caterina starter i morgen (mandag), men jeg må stå over det. Jeg håper å få restituert meg til et fantastisk 2017", skriver Svindal på Instagram.

Smart

I Santa Caterina skal det kjøres super-G (tirsdag) og utfor (onsdag). I tillegg er det superkombinasjon (super-G/slalåm) torsdag.

- Aksel er en smart herremann når det kommer til skader og restitusjon. Det var en krevende uke i Val Gardena, og han vet best selv hva som er lurt å gjøre. Vi vil savne Aksel i romjula, men i en krevende idrett som alpint man må være 100 prosent på startstreken, sier alpinsjef Claus Ryste til NTB.

I en pressemelding fra Norges Skiforbund sto det følgende om Svindals avgjørelse: "Aksel hadde stor belastning på kneet under de krevende forholdene i Val Gardena sist uke. Han velger derfor trening og ro for å bli fullt ut restituert til den tøffe perioden med konkurranser i januar og VM i St. Moritz i februar".

Landslagslege Marc Stauss mener det er helt riktig av Svindal å ta det med ro i romjulen.

- Aksel og jeg er enige om at dette er den beste løsningen nå. Det er fortsatt tidlig etter skaden, og det er viktig å ha en litt roligere periode med god trening, sier Strauss.

Tror på norsk suksess

Ifølge skiforbundet skal Svindal etter planen trene med landslaget igjen i Sveits fra 2. januar.

Ryste har stor tro på norsk suksess i Santa Caterina selv om Svindal uteblir. Kjetil Jansrud er i storform og vunnet flere av fartsrennene hittil i sesongen.

- Vi har et ekstrarenn for det avlyste super-G-rennet fra Lake Louise. Kjetil og Aleksander (Aamodt Kilde) vil være med helt der oppe. Vi håper at Aksel blir helt frisk og "fit for fight" over nyttår, sier Ryste.

