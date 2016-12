Ranieri har 2017-målet klart

Ikke helt uventet sliter Leicester med å følge opp forrige sesongs braksuksess, men ligaformen har vært verre enn de fleste hadde sett for seg.

Etter 17 kamper ligger "revene" helt nede på 15.-plass, kun tre poeng over nedrykksstreken. Leicester har åttedelsfinale mot Sevilla i mesterligaen å se fram til i februar, men Premier League har soleklar førsteprioritet.

- Du kjenner meg. 40 poeng er målet. Vi må sikre plassen, og jeg håper kampen mot Stoke var en vending til det bedre for oss, sier Ranieri til Sky Sports.

Italieneren viser til 2-2-kampen rett før jul. Leicester fikk Jamie Vardy utvist tidlig og lå under 0-2 med et kvarter igjen å spille. En sterk sluttspurt ga Ranieri og co. ett svært viktig poeng.

Fikk drømmen oppfylt

Der Leicester har slitt blytungt i serien, hadde laget få problemer i mesterligadebuten. Ranieri beskriver det som "en drøm" om mannskapet hans klarer å slå ut Sevilla.

Samtidig er han uenig med dem som mener Leicester var heldig med trekningen. Sevilla har vunnet europaligaen de tre siste sesongene.

- Mange sier "Oi, Sevilla. Det er en bra trekning". Hvorfor sier de det? De har vunnet tre titler på rad. Det blir ikke lett for oss, mener Ranieri.

Ranieri sier 2016 er det beste året han har opplevd i hele sin trenerkarriere.

- Jeg hadde aldri vunnet en ligatittel før, så derfor er det mitt beste år noensinne. Etter 30 år klarte jeg endelig å vinne et seriemesterskap. Jeg jobbet veldig hardt og lenge for å klare det.

