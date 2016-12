Ingen endring for Holmlund

29-åringen slo hodet kraftig og mistet bevisstheten da hun mandag falt i oppladningen til et verdenscuprenn i italienske Innichen. Hun måtte gjennom en hasteoperasjon for store blødninger i hjernen.

- Det er ikke noe nytt å fortelle akkurat nå. Jeg kan ikke si noe mer enn at tilstanden er uforandret for Anna, sier landslagslege Jakob Swanberg til Expressen.

Holmlund ligger i koma på sykehuset i Bolzano. Skadene er omfattende, men enn så lenge er det for tidlig å si hva prognosene er for at hun blir bra igjen.

Anna Holmlund er blant Sveriges største skicrossutøvere. Hun vant OL-bronse i Sotsji i 2014. Tre år tidligere tok hun VM-bronse, og hun har også tre sammenlagttriumfer i verdenscupen.

(©NTB)