Få russere har signert opprop for antidoping

Amerikaneren er utøvernes representant i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Hittil er dokumentet blitt signert av 105 løpere spredt over åtte nasjoner.

Fra den russiske leiren har kun Natalia Korosteleva, Jelena Soboleva, Alisa Zjambalova og Darja Vedenina stilt seg bak oppropet. Ingen russiske menn har skrevet under.

- Jeg har sendt dette brevet ut til et begrenset antall verdenscuputøvere. Jeg har bedt utøverne på denne e-post-listen om å dele oppropet med lagkameratene sine, men jeg har ikke vært i stand til å få bekreftet om de russiske herreutøverne har fått brevet eller ikke. Jeg må også innrømme at det alltid er vrient å komme i kontakt med utøverne som ikke snakker engelsk, sier Randall til TV 2.

Det skal også legges til at det foreløpig kun er sju norske langrennsløpere som har signert brevet som er adressert til FIS, IOC-president Thomas Bach, IOC-styret og FIS-rådet. Disse er Marit Bjørgen, Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Eirik Brandsdal og Sindre Bjørnstad Skar.

- Jeg snakket med Martin Johnsrud Sundby 24. desember, og han sa at flere av de norske herreløperne planlegger å skrive under, forteller Randall til TV 2.

I oppropet blir håndteringen av den russiske dopingskandalen kritisert. I tillegg oppfordres det til å gi Verdens antidopingbyrå (WADA) mer makt. I brevet kommer det også fram at utøverens er bekymret for enkelte kommentarer fra FIS-ledelsen om doping i idretten, og de ber derfor om et åpent møte med FIS-president Gianfranco Kaspar under VM i Lahti i slutten av februar.

