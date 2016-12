Bradley tilbakeviser rykter om misnøye

Den tidligere Stabæk-treneren har ikke hatt en enkel start på Premier League-tilværelsen. Siden Bradley tok over Swansea i midten av oktober har den walisiske klubben to seirer, to uavgjort og seks tap.

Før Boxing Day-kampen hjemme mot West Ham avviste Bradley all snakk om interne problemer.

- Det er ikke sant noe av det. Vi har hatt en veldig god respons (fra spillerne). Siden jeg kom hit, har fokuset vært på å ha kortere og skarpere treninger med mer intensitet og tempo.

- Du vet hvordan det fungerer. Hvem vet hvor disse historiene kommer fra? Noen ganger kommer de fra agenter, familie eller venner til en av dem som kanskje ikke får spille eller som ikke har spilt så bra. Men slike ting betyr ikke særlig mye, sier Bradley til Sky Sports.

Swansea ligger nest sist på tabellen. Waliserne har kun 12 poeng etter 17 serierunder. Bradley håper han kan få forsterket stallen i januar.

- Vi har kommet opp med noen gode spillere som vi ser på. Vi forstår alle hvor viktig dette overgangsvinduet blir, og vi er klare til å hente noen spillere, forteller amerikaneren som trente Stabæk i to sesonger mellom 2014 og 2015.

