Bjørndalen smartere i jula i år enn i fjor

- Jeg må prøve å slappe av litt bedre enn i fjor, sier veteranen til NRK. I fjor ble han slått ut av sykdom. Det skal han i alle fall unngå i år.

- Jeg "pushet" litt for mye på trening, og da ble immunsystemet mitt litt for langt nede. Jeg må være litt flinkere på det i år og trene litt smartere, sier Bjørndalen. Han er ganske nybakt pappa og feirer jula sammen med fru Darja Domratsjeva og førstefødte Xenia.

Han feiret jul i hytta på Beitostølen i fjor. Det var første gang han valgte å feire jula hjemme i gamlelandet, men det førte også til at han for første gang på 20 år ble syk i løpet av høytiden.

Tidligere er det i utlandet og i høyden han har tilbrakt juletiden, og i fjor sa 42-åringen til NRK at han angret på at han valgte jula i Norge. Men han har valgt på samme måte i år, og som nybakt pappa har han grunn til å senke skuldrene og kose seg nå.

- Jula feirer jeg til fjells, der det er gode snøforhold, sier Simostranda-løperen til NRK. Det er viktig for ham å ha ski under beina også i juledagene, men ikke for mye ...

Når Bjørndalen tar en liten juleferie, ligger han på fjerdeplass i verdenscupen. Likevel innrømmer han at toppformen er langt unna.

- Jeg er ikke i dårlig form, men formen er heller ikke veldig bra, forteller han. Bjørndalen forklarer også at han kommer til å legge inn et kort høydeopphold i Hochfilzen før VM i februar.

