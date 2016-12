Barcelona-treneren sår tvil om framtiden

46-åringens kontrakt med den spanske storklubben løper ut til sommeren, men han stresser ikke med å forlenge. Han føler det er mye han må tenke gjennom før det er aktuelt å skrive under en ny avtale.

- Jeg er ikke i tvil om at jeg har det beste laget, jobber i den beste klubben og har de beste spillerne. Men det er også en jobb som krever veldig mye av deg, og det er en negativ faktor jeg må ta med i beregningen når jeg skal vurdere veien videre, sier Luis Enrique til Barca TV.

Han legger til at det enten er snakk om å fortsette i Barcelona eller å gi seg som trener. Det virker ikke aktuelt for spanjolen å ta over en annen klubb.

- Jeg har tid på meg. Klubben står bak meg i dette, forteller Luis Enrique.

Han ledet Barcelona til topps i mesterligaen, La Liga og den spanske cupen i debutsesongen i 2014/15. Katalanerne fulgte opp ved å forsvare seriemesterskapet og cuppokalen forrige sesong.

I øyeblikket ligger Barcelona på annenplass på tabellen, tre poeng bak erkerival Real Madrid. Sistnevnte har én kamp mindre spilt.

