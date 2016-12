Allardyce: - Hardt for familien da jobben forsvant

Det var avisen The Telegraph som avslørt at Allardyce oppfordret til brudd på Det engelske fotballforbundets (FA) overgangsregler, som førte til at den attraktive landslagssjefjobben raknet. Nå forteller 62-åringen om hvordan han opplevde det.

- De første fire ukene utviklet seg til å bli et av de mørkeste kapitler i livet mitt og i karrieren, forteller han. Allardyce sier videre at de første reaksjonene var, mildt sagt, hysteriske.

- Hun er jeg er gift med, familien og jeg selv skulle forsøke å håndtere det på best mulig måte. Det var heller ikke lett for barn og barnebarn som gikk på skolen, forklarer den tidligere landslagssjefen.

- Men ettersom tiden er gått, har vi kommet oss over krisen og gått videre. Nå ser jeg virkelig fram til å komme i gang med Crystal Palace. Det er også et skritt i riktig retning, sier Sam Allardyce. Han har en kontrakt som løper i to og et halvt år med sin nye klubb som ligger like over nedrykningsstreken med 15 poeng på 17 kamper i Premier League.

Målet til Allardyce er selvsagt å snu trenden.

