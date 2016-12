Westbrook herjet i NBA

Westbrook scoret 12 poeng i kampens siste 96 sekunder, blant dem to strake trepoengere, da Celtics-stjernen Isaiah Thomas truet med å avgjøre for hjemmelaget.

–Isaiah spilte godt, men jeg trenger ikke ekstra inspirasjon for å prestere, sa Westbrook, som med 11 assist og 11 returer noterte trippel-tosifret for 14. gang i karrieren. For tredje kamp på rad scoret han minst 40 poeng.

Westbrook har stått fram etter at Kevin Durant før sesongen forsvant til Golden State Warriors. Fredag misset han sine fem første skudd, men avsluttet forrykende.

- Selvsagt var jeg opptatt av duellen med Russell. Det er alltid personlig når jeg utfordres av en annen guard, sa Isaiah Thomas, som scoret 18 av sine 34 poeng i siste periode.

Klar for storkamp

Durant scoret 32 poeng da Golden State Warriors slo Detroit Pistons 119-113 på bortebane, og laget feirer jul med ligaens beste statistikk, 27 seirer og fire tap. Laget står med sju strake seirer før storkampen mot Cleveland Cavaliers 1. juledag.

Cavaliers ladet opp til den kampen med 119-99-seier over Brooklyn Nets. LeBron James scoret 19 poeng, mens Kevin Love hentet 15 returer. Cavaliers, som slo Warriors i forrige sesongs NBA-finale, er best i Eastern Conference med 22 seirer og seks tap.

San Antonio Spurs slo Portland Trail Blazers 110-90 selv om flere nøkkelspillere fikk hvile. Kawhi Leonard scoret 33 poeng for laget med ligaens nest beste statistikk (24-6).

Perset

Zach LaVine satte personlig rekord med 40 poeng, men til liten nytte da Minnesota Timberwolves tapte 105-109 for Sacramento Kings. Giannis Antetokounmpos karrierebeste 39 poeng hjalp derimot Milwaukee Bucks til 123-96 over Washington Wizards.

Anthony Davis satte personlig rekord med 22 returer og leverte også 28 poeng og fire blokkeringer da New Orleans Pelicans slo Miami Heat 91-87. Nic Batum noterte sesongens første trippel-tosifret med 20 poeng, 11 returer og 10 assist da Charlotte Hornets slo Chicago Bulls 103-91, mens Atlanta Hawks scoret kampens ni siste poeng da Denver Nuggets ble slått 109-108.

Dirk Nowitzki gjorde comeback etter skade og scoret 17 poeng da Dallas Mavericks slo Los Angeles Clippers 90-88. Tyskeren har mistet 14 kamper med overbelastet hælsene og nøyde seg med å spille første halvdel. Harrison Barnes avgjorde kampen 3,7 sekund før slutt.

