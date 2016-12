VG: Magnus Carlsen fortsatt størst

Det er 20. gang VG rangerer Norges 100 største idrettsstjerner, og for femte gang toppes lista av verdens beste sjakkspiller.

–Fire navn skilte seg ut i den absolutte toppdiskusjonen denne gang, to av dem lagutøvere, skriver VG.

–Ada Hegerberg vant mesterligaen og mottok prisen som Europas beste spiller i den mest utbredte sporten av dem alle, muligens også på kvinnesiden, men uten at hun klarte å hjelpe Norge til OL-deltakelse glapp pallen, skriver avisen.

Zuccarello bidro til å sikre OL-plass for ishockeylandslaget, men han nådde heller ikke opp mot de to individuelle utøverne som topper listen.

- i Paralympics-dronning Sarah Louise Rung møtte Magnus Carlsen en reell utfordrer. Fem medaljer, to av dem gull, er makeløst. Pågangsmotet etter lammelsen fra livet og ned etter en operasjonsfeil i 2008 kan inspirere oss alle, skriver VG.

Før Magnus Carlsen vendte VM-kampen i sjakk mot Sergej Karjakin lå hun an til å ta handikapidrettens første topplassering på listen, påpeker avisen.

Måten Carlsen kom tilbake og utlignet mot russeren før han forsvarte VM-tittelen med smarte taktiske valg og strålende spill i hurtigsjakk. Det sendte ham til topps igjen.

Svakere

VG peker på at 2016 ikke var det beste året for norsk idrett og at listen "framstår klart svakere enn på lenge". Høyest rangerte vinteridrettsutøver er Martin Johnsrud Sundby på femteplass, og han hadde som kjent et utfordrende år.

Bak ham følger Henrik Kristoffersen, Kjetil Jansrud, Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff som perler på en snor, før bokseyndlingen Cecilia Brækhus runder av topp ti.

Håndballjentene følger som høyest rangerte lag på 11.-plass, og Norges tre øvrige medaljevinnere i Rio-OL følger mellom 13.- og 16.-plass. Høyest rangerte mannlige fotballspiller er Rune A. Jarstein på 25.-plass.

Therese Johaug er ikke med på listen, av prinsipielle årsaker.

- For å kunne bli vurdert kan utøveren på publiseringstidspunktet ikke være involvert i en pågående dopingsak, forklarer VG.

En utøver med en avsluttet og ferdig sonet sak kan derimot komme med på listen, selv om saken vil bli tatt med i vurderingen. Derfor er Sundby med på listen, Johaug ikke.

Dette er topp 20:

1) Magnus Carlsen (sjakk), 2) Sarah Louise Rung (svømming), 3) Mats Zuccarello (ishockey), 4) Ada Hegerberg (fotball), 5) Martin Johnsrud Sundby (langrenn), 6) Henrik Kristoffersen (alpint), 7) Kjetil Jansrud (alpint), 8) Johannes Thingnes Bø (skiskyting), 9) Tiril Eckhoff (skiskyting), 10) Cecilia Brækhus (boksing), 11) Håndballjentene, 12) Ole Einar Bjørndalen (skiskyting), 13) Olaf Tufte/Kjetil Borch (roing), 14) Filip Ingebrigtsen (friidrett), 15) Stig-André Berge (bryting), 16) Are Strandli/Kristoffer Brun (roing), 17) Nora Mørk (håndball), 18) Maiken Caspersen Falla (langrenn), 19) Ingvild Flugstad Østberg (langrenn), 20) Aksel Lund Svindal (alpint).

