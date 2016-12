Tre Zuccarello-assist ikke nok for Rangers

For første gang i klubbens historie har Wild vunnet ti kamper på rad. Fem bortemål i 2. periode avgjorde kampen i Madison Square Garden.

- Viktigere enn seiersrekken er kvaliteten på spillet vårt. Vi spiller godt i vanskelige arenaer og slår noen gode lag, sa Mikko Koivu, en av gjestenes sju målscorere.

Rangers-målvakt Henrik Lundqvist slapp inn fire av 13 skudd før han ble byttet ut tidlig i 2. periode. Antti Raanta slapp inn to av sju skudd.

Rangers vant skuddstatistikken 35-21, men gjestene var supereffektive.

Zuccarellos rekke gjorde en god kamp, men var altfor alene.

- Den rekka kom med "A-spillet" sitt, men resten var ikke gode nok, fra målvakt og framover. Mot et lag som har vunnet ni strake må man være på topp, og vi hadde bare en god rekke, sa trener Alain Vigneault.

Raknet

Snaut fire minutter inn i matchen kom den første assisten fra norske Zuccarello, og Chris Kreider sørget for 1-0 til hjemmelaget. Halvveis i perioden utlignet Mikael Granlund for Minnesota Wild, og det sto 1-1 til første pause.

I løpet av det første minuttet i 2. periode scoret Wild to ganger, og de påfølgende fire minuttene fikk lagene ytterligere ett mål hver. Deretter økte Minnesota to ganger til, om enn i noe roligere tempo, før Zuccarello hjalp Derek Stepan til en redusering et minutt før det igjen var pause.

Da lagene gikk på isen for den tredje perioden sto det 6-3 til gjestene fra Midtvesten. Etter at målene haglet inn i annen periode, gikk det 17 minutter før noen fikk nettkjenning i den siste. Igjen bidro Zuccarello til en Kreider-scoring. På tampen av matchen tok Rangers ut målvakten, men i stedet for å få uttelling offensivt endte det med et siste baklengsmål. Charlie Cole fastsatte resultatet til 7-4 for gjestene fra Minnesota.

I pluss

Mats Zuccarello fikk drøyt 20 minutter på isen. Han noterte fire skudd på mål og endte med pluss 2 i sin del av kampen, men samlet sett ble det en tung dag for Rangers.

Klubben har gått på to smeller rett før jul og er nå på 3.-plass i Metropolitan-avdelingen. Tirsdag ble det 2-7-tap for Pittsburgh Penguins, så Rangers har 14 baklengsmål på sine to siste kamper.

Etter tre fridager spiller Rangers borte mot Ottawa Senators tirsdag.

Wild er for øvrig ikke fremste formlag i NHL. Columbus Blue Jackets slo Montreal Canadiens 2-1 fredag og tok sin 12. strake seier. Laget topper Metropolitan-avdelingen med NHL-beste 50 poeng, ett foran Penguins og tre foran Rangers.

