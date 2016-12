Russlands skiskytterforbund ber om fair play

Forbundet peker på at bare organisasjoner som Verdens antidopingbyrå (WADA) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) kan offentliggjøre informasjon om dopingprøver og suspendere eller straffe utøvere.

IBU suspenderte torsdag to av de 31 russiske utøverne som nevnes i siste del av McLaren-rapporten. Samtidig ble det innledet etterforskning av de 29 andre.

Fredag innledet Den internasjonale olympiske komité (IOC) disiplinærsak mot 28 russiske vinteridrettsutøvere som nevnes i McLaren-rapporten.

Foreløpig er ikke utøvernes navn blitt offentliggjort, men det er dukket opp informasjon på nettsteder om enkelte navn. Disse er ikke bekreftet.

Grundig

– Vi venter oss at IBU gjør en grundig undersøkelse av informasjonen i McLaren-rapporten, skriver Russlands skiskytterforbund i en pressemelding.

–Som vanlig regner vi med at man holder seg strengt til de internasjonale retningslinjene i dopingsaker. Det innebærer at involverte skal straffes først når deres skyld er bevist.

Forbundet hevder å arbeide for "ren russisk skiskyting". Det pekes på at forbundet de siste årene har avholdt et titall antidopingseminarer for utøvere og trenere, og at forbundet driver et iherdig antidopingprogram der syndere straffes strengt.

Forbundet ga frivillig fra seg verdenscuprennene som skulle gått i Tjumen i mars, og junior- og ungdoms-VM som skulle gått i Ostrov.

Usikker

–Vi håper at skiskytterverden om ikke lenge vender tilbake til Russland, står det. Den statsorganiserte dopingen som er påvist gjennom McLaren-rapportene kan få store konsekvenser for russisk idrett.

Alexander Sjukov, som er president i Russlands olympiske komité, sier til R-Sport at han håper Russland får delta i OL i Pyeongchang.

–Men i øyeblikket er det vanskelig å si om det blir slik.

