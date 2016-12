Keys mister Australian Open

Keys avsluttet forrige sesong som nummer åtte på verdensrankingen.

- Jeg blir ikke frisk i tide til å spille i Australian Open, meldte 21-åringen fredag i en Twitter-melding der hun også bekreftet at hun også neste sesong vil ha Lindsay Davenport som trener.

- Tre dager etter WTA-sluttspillet hadde jeg et lite artroskopisk inngrep i venstre håndledd, tvitret Keys.

- Operasjonen varte ikke lenge, omfattet ingen seneproblemer og gikk slik vi ventet.

Hun sa at hun har trent med Davenport i USAs tennisforbunds anlegg i Orlando, men at hun ikke vil forsere et comeback.

- Jeg gleder meg til å konkurrere igjen og vil snart være tilbake, sa Keys.

Australian Open, som er årets første Grand Slam-turnering, innledes 16. januar i Melbourne.

