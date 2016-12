Del Potro mister Australian Open

Arrangøren av oppvarmingsturneringen i Auckland opplyste lørdag at argentineren har meldt forfall.

- Del Potro har bekreftet at han trekker seg fra alle turneringer i forbindelse med Australian Open, heter det i en uttalelse.

–Via sine representanter meldte han at han ikke har hatt tid nok til å hente seg inn fysisk, og at han melder forfall både til Auckland Classic og Australian Open.

Del Potro vant i år sølv i OL, spilte seg fram til semifinale i US Open og sto for et fantastisk comeback da han slo Marin Cilic i en maratonkamp og hjalp Argentina til landets første finaletriumf i Davis Cup.

