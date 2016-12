Avalanche sikret seieren på overtid

Dermed fikk Andreas Martinsen og hans lagkamerater en opptur rett før jul, etter å ha tapt sine fem foregående kamper.

Hele første periode og drøyt halvparten av den andre gikk uten scoringer. Etter 31.52 minutter var det Jonathan Toews som fikk hull på byllen og sørget for 1-0 til hjemmelaget Blackhawks i overtallsspill.

Drøyt fem minutter ut i tredje periode utlignet Mikko Rantanen for Avalanche, og 1-1 var resultatet da klokken viste full tid. Dermed ble det forlengning, og der gjorde MacKinnon kort prosess. Hans skudd suste inn over snapphansken til keeper Corey Crawford.

- Vi ville ikke ta med oss negative tanker inn i julepausen. Nå feirer vi jul med positive følelser, og forhåpentlig kan vi bygge på dette, sa matchvinneren.

God reserve

Calvin Pickard i målet skal også ha mye av æren for seieren. Han reddet 38 skudd. Han spilte fordi førstevalget Semjon Varlamov pådro seg en lyskeskade i 0-6-tapet mot Toronto torsdag.

Andreas Martinsen fikk 7.31 minutter på isen. Han ble kreditert fire taklinger (best i laget), ett skudd på mål og ett blokkert skudd. Han pådro seg to minutter for interference da han taklet Ryan Hartmann i den tredje perioden.

Tross seieren har Avalanche bare 25 poeng, færrest i NHL. Blackhawks har 49. Bare Columbus Blue Jackets (50) har flere.

12 strake

Blue Jackets har gjort sin beste sesongstart noensinne, og laget tok sin 12. strake seier med 2-1 over Montreal Canadiens takket være storspill av keeper Sergei Bobrovsky. Brandon Saad scoret vinnermålet.

Sidney Crosby scoret sitt 24. mål for sesongen da Pittsburgh Penguins slo New Jersey Devils 4-1, og han topper scoringslista i NHL. Penguins slo tilbake etter det ydmykende 1-7-tapet i Columbus torsdag.

Arizona Coyotes-kaptein Shane Doan markerte sin 1500. NHL-kamp med sitt 400. mål, men det ble 1-4-tap i bortekampen mot Toronto Maple Leafs.

