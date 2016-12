Ringstad klar for Strømsgodset

Ringstad er venstreback og har tidligere spilt 115 kamper for Lillestrøm i norsk eliteserie, men dro til den portugisiske toppserieklubben Braga etter fjorårssesongen.

25-åringen har også fått med seg en A-landslagskamp.

- Vi har fulgt Stian over en lengre periode og er svært glade for at vi nå har fått på plass en avtale. Stian er en spiller som passer vår profil, både som spiller og menneske, sier SIFs sportssjef Jostein Flo.

- Godset har stabilisert seg som en toppklubb i Norge, og det er en klubb jeg alltid har likt godt, sier Ringstad.

