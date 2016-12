Jarstein snuser på Bundesliga-toppen

Med 2,53 i poengsnitt på 16 kamper er Jarstein i posisjon til å kunne bli årets spiller i Tyskland til våren. Fotballbladet vurderer spillerne på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er best. Det var TV 2 som først omtalte saken i Norge.

Keeperkollega Horn i Köln står med 2,44 på ni kamper, mens Bayern München-stjerna Arjen Robben står med 2,50 etter ti.

Jarstein oppnådde 2,90 forrige sesong, og hans framgang siden da har vært markant.

Champions League?

Den gjør også at hans Hertha Berlin er med i kampen om mesterligaplass.

Per Ciljan Skjelbred har også vært en bidragsyter til lagets sterke sesong så langt. 29-åringen er nummer 27 på børsen med et snitt på 2,91. På Hertha Berlin har han vært nest best ifølge den anerkjente Kicker-børsen.

Rune Bratseth er tidenes beste norske Bundesliga-spiller. Han var en gigant for Werder Bremen i flere år. Han oppnådde sterke 2,66 i snittkarakter i løpet av 1989-90-sesongen.

Topp

Keepere dominerer ofte topp-10-posisjonene på rankingen. Fem av de ti beste er målvakter også halvveis inn i denne sesongen.

Jarstein kjempet seg tilbake på Hertha-laget og Norge etter en svak periode. Han ble benket begge steder for et par sesonger siden. Nå er han sikkert førstevalg begge steder.

