Ekstra "lang" julefeiring for Zucca & co.

Neste kamp er ikke før bortekampen mot Ottawa Senators 3. juledag. Laget samles nok til trening igjen mandag for å få ristet vekk juleribba. Trolig har Mats Zuccarello sine nærmeste samlet i New York i julen.

Fordi julen kommer midt i en helg blir det litt lengre tid mellom slagene. Det spilles relativt mange lørdagskamper i NHL gjennom sesongen, mens søndag og mandag vanligvis er dager med færre kamper. Derfor har man samlet alle kampene rundt lille julaften og 3. juledag.

Andreas Martinsen har fått familien over til Denver, og han reiser hjem til julefeiring etter å ha spilt borte mot Chicago Blackhawks. 3. juledag tar Avalanche imot Calgary Flames.

Etter at New York Rangers har unnagjort 35 kamper så langt i sesongen holder de 3.-plassen i den jevne Metropolitan-divisjonen med sine 47 poeng. Den toppes av Columbus Blue Jackets med 48. Mellom de to lagene ligger de regjerende mesterne Pittsburgh Penguins, også 47 poeng.

Etter torsdagens 0-6-tap hjemme for Toronto ligger Colorado Avalanche sist i Central-divisjonen med sine 23 poeng. Laget er med det også desidert dårligst av samtlige 30 NHL-lag.

