Chelsea-Oscar til kinesisk fotball

Den kinesiske klubben skriver i en pressemelding at det formelle er på plass, og at Oscar kommer til Shanghai for å skrive under i løpet av noen dager.

Ifølge BBC er avtalen verdt rundt 640 millioner kroner.

25 år gamle Oscar har slitt med å få spilletid under Antonio Conte i Chelsea. I stedet blir det nå et gjensyn med gamletreneren Andre Villas-Boas i Shanghai.

(©NTB)