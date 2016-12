Slokvik: - Russland-VM et tema ved neste korsvei

Torsdag ble det klart at Russlands skiskytterforbund selv har valgt å trekke seg som arrangør for vinterens renn i Tjumen. Dette gjelder også junior- og ungdoms-EM i Ostrov.

Avgjørelsen kom etter trusler om boikott av rennene i kjølvannet av McLaren-rapportens avsløringer om statlig styrt doping i russisk idrett.

- Min første reaksjon er at dette er bra. Det viser at russerne har forstått alvoret i situasjonen. Det er riktig at de ikke skal arrangere rennene. For oss var det viktig å markere et syn i saken. Russland har nok vært under et press, sier Slokvik til NTB.

Norges Skiskytterforbund sendte tidligere i uken brev til IBU med krav om at Russland måtte fratas vinterens renn. Tsjekkia besluttet onsdag å utebli om konkurransene hadde gått som planlagt. I 2021 skal russerne arrangere skiskytter-VM i Tjumen.

- Vi mente det var feil å gi VM til Russland, men dette er en diskusjon som vil komme på neste kongress. Det haster ikke. Hva som skjer med 2021-VM får bli et tema ved neste korsvei. Det aller beste ville vært om Russland tok grep og innrettet seg etter WADA (Verdens antidopingbyrå), mener Slokvik.

