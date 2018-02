Enda en pris til Isák

kultur

På Sami Music Weeks siste dag sto Sami Music Awards på programmet. I Sápmis svar på Spellemannsprisen ble det delt ut priser i fire klasser/kategorier. Hele tre priser gikk til artister fra Karasjok. I to av klassene var seierspremiene på 10.000 kroner, i to andre på 15.000 kroner.



Årets nykommer

I kategorien årets nykommer gikk Isák til topps. Tidligere denne uka vant trioen NRK Sápmi og NRK P3s pris «Urbi». Med sin karismatiske vokalist Ella Marie Hætta Isaksen fra Tana i spissen, opptrådte Isák under showet og beviste ettertrykkelig sin eminente musikalitet og sitt fengende scenetekke.



Åpen klasse/crossover

I Åpen klasse/crossover gikk prisen til Felgen orkester. Party-country-pop-joik-bandet fra Karasjok kunne ikke være til stede på grunn av en spillejobb i Tromsø, men hadde opptrådt på City Scene kvelden før og trukket nesten fullt hus.



Årets tradisjonsbærer

Prisen i klassen Årets tradisjonsbærer gikk til Johan Anders Bær som er tradisjonell joiker. Det var legendariske Nils Aslak Valkeapää som tidlig på 1990-tallet oppdaget Bær, og sammen deltok de i åpningsshowet til OL på Lillehammer. 52-åringen fra Karasjok har holdt koken siden gang og var én av mentorene i NRK TV sin serie «Muitte mu» («Husk meg»).



Årets låtskriver

Elin Kåven vant kategorien Årets låtskriver. «Året» ble i akkurat denne klassen definert som tidsrommet 2015 – 2017. 38-åringen fra Karasjok driver med arktisk folk-pop og ga høsten 2015 ut sitt tredje album «Eamiritni – Rimeborn» . Kåven bor for tiden i Alta.



Les mer om Sami Music Awards i Altaposten mandag.