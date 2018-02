Hedrer legender

kultur

Hva er felles for «giganter» som Prince, Leonhard Cohen, David Bowie, George Michael og Glenn Frey fra Eagles? De døde alle i 2016, til stor sorg for en hel musikkverden. Forestillingen «In Memory of...» søndag kveld blir rett og slett 15 låter fra fem universelle genier, presentert i litt andre arrangementer enn man er vant til.

Postgaarden i ryggen

– Det er ingen enkel jobb å tolke så forskjellige artister. Det er jo ikke sånn at Bowie-fansen nødvendigvis digger Wham, så her blir det varsiasjon, påpeker dirigent Marit Karlsen, som sammen med Julie Andreassen sørger for å holde i tømmene. 45 korister, derav en rekke solister, inviterer publikum på kjente musikalske stier. Det kan trigge allsangen.

– Vi er veldig glade for at vi har dyktige musikere som Postgaarden i ryggen. Det gir ekstra trykk, påpeker Helen Agledahl, som sikter til herrene Einar Leinonen, Odd Håvard Holtet, Kjell Rune Myrland og Øystein Esjeholm. I løpet av lørdagen skal de smi sammen alt, slik at det blir en ren festaften søndag kveld.

Pugger selv

Marit Karlsen medgir at det slett ikke er enkelt å omforme dette låtmaterialet til kor.

– For oss dirigenter har det nok vært mest utfordrende å tilrettelage Bowie-låtene for dette formatet, mens koristene kanskje har slitt mest med Leonhard Cohen, der masse tekst skal stables på plass. Jeg tipper de pugger for harde livet, sier Karlsen, som påpeker at Allsang Alta er kor for travle mennesker.

– De er rett og slett nødt til å gjøre sin del av jobben selv, så har vi øvingshelger der vi samles, påpeker Karlsen.

– Cohen er vanskelig. Jeg lager ofte en slags film i hodet til låtene, men her er det masse tekst som ikke nødvendigvis stemmer med filmen, ler Helen.

Kaffe og kaker

Det er solgt en del billetter i forkant, og håpet er fullt hus.

– Vi lover flotte rammer rundt konserten. Det er morsdag, så Alta Musikkorps vil sørge for kaffe og kaker. Det er bare å feire mor hos oss, sier Helen Agledal.