Biru Baby slapp ny video – se den her!

kultur

Vi snakker om «Emo Gonna Overload», som er den tredje digitale smakebiten fra albumet Ancient Call som etter planen kommer 16. mars. Den var tilgjengelig på Samefolkets dag som singel, men i dag kom også videoen.

– Våre oldeforeldre gjorde alt de kunne for å skjule sin samiske identitet. Vi er her for å ta den tilbake, er budskapet fra Ida Iki og Hanna Reinsnes Moen, jentene som har vært med fra børjan med Cyaneed og utallige stilskifter og mangel på sjangermessig lojalitet.

Jentene gjør akkurat hva de vil, også på videoene som har holdt høy kvalitet. Så også denne gangen, nå med aliasene Iki og Hánná. Sin egne stil og sound betyr akkurat nå moderne teknopunk, blandet sammen med samisk kultur, absurde videoer som gir innblikk i en annerledes og ukjent verden fra nord.

Gjennom Biru Baby har de da også utforsket sin samiske identitet i den moderne verden.

Plata Ancient Call blir en 8-kapitlers reise gjennom Sápmi/Finnmark, urmennesket i en moderne verden og musikerens paradoksale tilværelse som avhengig av både kommersiell suksess og kunstnerisk utfoldelse.