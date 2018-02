– Det har en tendens til å balle på seg

kultur

– Neida, vi har full kontroll, forsikrer revysjef Gro Sørensen på vegne av emsemblet.

De har riktignok vært noen flere i den harde kjerne, men ni medlemmer skal være nok til å lage latter på samfunnshuset 16. og 17. februar.

Alle hjelper

I tillegg har de som vanlig masse hjelp fra idrettslaget og 10. klassingene som er høyt og lavt. Noen til og med på scenen.

– Det trengs folk til å lage kostymer og kulisser, men noen må også ta i mot folk i garderoben og noen sørger for servering. Her stiller alle opp og det er vi sjeleglade for, oppsummerer Gro.

Blant annet trengs det et hardtslående band i ryggen – og her har kapellmester Magnus Langli full kontroll.

Hoper seg opp

Tittelen på revyen er «Det balle på sæ». Det handler ikke bare om det interne revyliv fram mot premieren, men at det for de fleste av oss har en tendens til å hope seg opp.

– Vi er opptatt av å lage revy der folk kjenner seg igjen, ikke bare herse med dem rundt oss. Selvfølgelig blir det stykker om lokalsamfunnet og det som skjer i samfunnet rundt oss, men det er nok å hente av fra hverdagslivet vi alle kjenner så godt. Så er vi jo glade i noen tullenummer også, smiler Gro.

Det er vel heller ikke til å undres over at sykehussaken også dukker opp i Talvik, i tillegg til at de i revyen har en egen nærradio som kommer til å være på bølgelengde med lattermusklene.

Nye dukker opp

Sørensen er veldig glad for at det rekrutteres nye revyartister fra skolen. Noen 10. klassinger kommer tilbake og blir en del av revymiljøet, som Bjørnar Aksberg. Et helt nytt fjes er også Eirik Sørhus.

– Vi er noen unge og gamle. En fin miks, mener revysjefen.

Tidligere har generalprøven på fredagene vært åpen for mange, men i år begrenser det seg til de under 18 år. – På grunn av alkoholservering slipper de ikke inn om kveldene. Derfor har vi et tilbud klokken halv fem for de under 18, sier Gro.

Bygdefest

Forestillingen på lørdagskvelden er allerede full, mens etternølere på fredag må ta en il-telefon til Berit på 913 40 640, anmoder revyen. Som regel er det fullt hus.

– Vi har jo også en bygdefest med god live-musikk, så det er et hyggelig samlingspunkt, sier Gro.

– Få også med at revysjefen er klar for å bli bydd opp til dans!