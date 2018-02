Isák til topps

kultur

Frontfigur Ella Marie Hætta Isaksen & Co var opptatt med spillejobb i Oslo på Samefolkets dag, men kunne etter hvert glede seg som vinneren av NRK Urbi. Som vinner slipper de til både på Riddu Riddu og P3, som er en svært viktig arena for å gjøre musikken sin kjent.

– Jeg har hatt et personlig mål om å få musikken min spilt for et større publikum. For å vise at samisk musikk også er bra nok, sier Hætta Isaksen til NRK Sapmi.

– Med en god produksjon og en sterk låtskriver oppleves de som klare til å innta større scener i inn- og utland, heter det i begrunnelsen fra juryen. De to andre i bandet er produsenten Daniel Eriksen og trommis Aleksander Kostopoulos, også kjent fra Pil & Bue.

Juryen besto av P3s musikksjef Mats Borch Bugge, Urørt-programleder Eirik Havelin, Riddus festivalsjef Karoline Trollvik og NRK Sapmis programleder Kolbjørn Norvang. De to andre nominerte var Sunna Maret Utsi og Sara Marja Guttorm, som også får spilletid på Riddu Riddu.