Sundfør kommer til Varangerfestivalen

Susanne Sundfør er nemlig klar for Varangerfestivalen i august. Hun har gjennom syv album blitt den mest respekterte artisten, senest med Music for People in Trouble.

– Det blir kalt det beste arbeidet i karrieren hennes. I tillegg er Susanne en dyktig produsent, som har produsert sin egen musikk, i tillegg til å ha jobbet med den norske Grammy-vinnende duoen Bow To Each Other, oppsummerer festivalsjef Robert Lundgren i en pressemelding.

Å oppleve henne I Vadsøhallen med kun 800 publikummere blir en nær og intim opplevelse, mener han.

– Dette har vi jobbet med i over 1,5 år, så det er en gledens dag her på kontoret, sier festivalsjef Robert Lundgren

Andre som er klar: Paradise, Halvdan Sivertsen, Sondre Justad, Ole Paus, Skambankt, Ellen Andrea Wang, Viktor Wilhelmsen, Julietnorth og Faela.