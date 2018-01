Klinker til med eksklusiv konsert

kultur

Først ut Ensemble Noor som er invitert av Nordlysfestivalen i Tromsø til å gjøre to konserter.

– I en helt eksklusiv konsert for vårt publikum i Alta får vi på vårsesongens første lunsjkonsert høre et utdrag av programmet som de skal fremføre i Tromsø, opplyser produsent Steffen Blindheim i Scene Finnmark.

Konserten går av stabelen nå på lørdag 27. januar.

Finsk stemme og tre blad Orlowska

I midten av februar skal den finske barytonsangeren Antti Nissilä og pianisten Nils Anders Mortensen framfører Ralph Vaughan Williams' sangsyklus «Songs of Travel».

– Låtene er basert på dikt fra Robert Louis Stevensons diktsamling «Songs of Travel and Other Verses», sier Blindheim som opplyser at konsertserien avsluttes i slutten av mars måned med Scene Finnmarks egen bratsjist, Agnieszka Orlowska i samspill med Ensemble Noor.

– Hun kommer fra en familie med mange profesjonelle musikere, og på vårsesongens siste lunsjkonsert møter vi hele tre blad Orlowska som er Agnieszka på bratsj, Natalia på cello og Magdalena på obo, i tillegg til Bartosz Sosnowski på piano, sier Blindheim.