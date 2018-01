Sykehussaken fortsetter i kultursalen

kultur

Siste helga i januar er Altarevyen tilbake på scenen, etter et års pause. Og det ser ut til at publikummet har ventet på det. Billettsalget går så det suser, sier revysjef Tommy Berg. – Det er fortsatt mulig å få plass både torsdag, fredag og lørdag, sier Berg. – For de som har fulgt med i sykehussaken så vil de få et gjensyn, men denne gangen på revyscenen. Jan Gunnar Evertsen er tilbake med mange av sine karakterer og Akuttteateret har spisset både føtter og sangstemme.

Berg sier de jobber med å heve seg selv fra tidligere år. Og det føler de at årets show viser tydelig. Han er spesielt glad for å ha fått med seg nykommerne Marlene Schønning og Lisa Pedersen.

– Men også de mer erfarne er med i år, sånn som Benedicte Lyng og Bjørn Fermann.