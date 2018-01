Hvorfor det-showet klart for City scene

kultur

De to har gjort stor suksess med konseptet "Hvorfor det?" på NRK TV, men tar det nå rundt i landet. Blant annet til City scene torsdag 8. februar, der de er klar til å bli pepret med spørsmål.

Improvisasjoner

Det har blitt kalt både fakirteater, mental strikkhopping og ekstrem teatersport, men er i bunn og grunn improvisasjoner på høyt plan. Veteran Trond-Viggo Torgersen trenger knapt presentasjon etter flere tiår som komiker og tv-lege. Med seg har han Tore Sagen, kjent fra Radioresepsjonen, der han har herjet en rekke år sammen med storebror Steinar og Bjarte Tjøstheim.

Publikum viktig

Trond-Viggo inntar scenen med standup, før han introduserer han Sagen. Deretter er det opp til publikum. Opp med hånden, ta imot mikrofonen, spør Trond-Viggo og Tore om hva som helst!

– De to gutta kommer til å forklare ting så morsomt at vi herved utsteder lattergaranti, fastslår daglig leder Jonas Bertelsen Apeland ved Studenthuset City Scene.

Senest i 2017 gikk en serie programmer på NRK1, med gode seertall og god kritikker. I løpet av våren kommer det nye programmer.

Trond-Viggo Torgersen medgir at det alltid er et element av nervøsitet foran slike show.

– Det er noe av sjarmen at vi ikke er helt "safe". Utgangspunktet er jo at folk vil ha det gøy, og det gjør alt mye enklere. Vi kjører et veldig uformelt show, og når vi først har fått kontakt med publikum, tror jeg ikke det spiller så stor rolle om vi er i en matsal, teatersal eller på en pub ett eller annet sted ute i distriktene, påpeker humorlegenden

– Ha spørsmål klar

Kanskje publikum har større grunn til å bli nervøse. For å få fullt utbytte av "Hvorfor det", kan det kanskje lønne seg å forberede noen spørsmål på forhånd. Da er bare fantasien en begrensning. Spørsmålene pleier å strekke seg fra ren faktasøk til de mest absurde vendinger, slik at de to komikerne får utfordret seg.