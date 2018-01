Sikter mot Tomorrowland

kultur

Martin Hovden og Even Martinsen fra TV Nord satser denne sommeren på å lage en helt ny serie som vil ta seerne med på verdens største EDM festival i Belgia, Tomorrowland.



Satser på ungdommen

Selv om serien kun er i startfasen for nå, har guttene flere aspekter av serien klart. Det vil være fokus på hvordan man skal forberede seg for en slik reise og for hva man kan forvente, samt at de blir å intervjue flere ved festivalen. Serien vil ha et ungdommelig preg som vil slå an godt med de yngre.



— Vi håper jo såklart å treffe et yngre publikum med dette programmet.



Håper å finne lokale reisekamerater

Tomorrowland er en av verdens desidert mest besøkte festivaler, med over 400.000 besøkende i fjor. På scenen tidligere år har man kunnet høre artister slik som Tiësto, Kygo, Martin Garrix, David Guetta, samt vår egen finnmarking Ørjan Nilsen. Festivalen trekker til seg musikkelskere fra hele verden, og nå håper Martin og Even å komme i kontakt med noen fra Finnmark som har planer om å ta turen.



— Hvis noen får tak i billetter, så ta kontakt med oss!

De siste årene har billettene nærmest blitt revet bort minuttet det ble lagt ut for salg, og det er ingen grunn til å tro at dette ikke blir tilfellet i år også. For at folk skal få større sjanse til å sikre seg billetter, så har festivalen åpnet for forhåndsregistrering til salget som starter i slutten av januar. Så hvis noen er ute etter billetter, må man registrere seg 9. januar.— Vi håper virkelig vi får noen reisekamerater med på denne turen! avslutter guttene.