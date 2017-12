Den 12. mann er julens kinovinner

kultur

Den 12. mann er julens store publikumsvinner på kino.

Over 107 000 publikummere har allerede strømmet til kino siden storfilmen hadde premiere 1. juledag. Med dette går storfilmen inn øverst på kinotoppen.

– Filmen lever med tre generasjoner i salen, sier regissør Harald Zwart som er svært glad for den varme mottagelsen.

– Med 107 138 besøkende på filmens tre første dager på kino legger Den 12. mann seg øverst på kinotoppen i jula, med den solid beste åpningshelgen til en norsk film i 2017, opplyser Nordisk filmdistribusjon.

Filmen handler kort fortalt om tolv sabotører som på en fiskeskøyte overraskes av tyske soldater. Elleve mann blir torturert og drept, bare den tolvte klarer å slippe unna. Skutt i foten, gjennomvåt og med hundre meters forsprang flykter Jan Baalsrud ut i den nådeløse, nordnorske vinteren med Gestapo i hælene – helt uvitende om at hans ukuelige vilje til å overleve snart vil gjøre ham til et symbol for den norske motstandsbevegelsen. Et symbol menneskene han møter er villige til å dø for. Baalsruds to måneder lange flukt regnes fortsatt som en av de mest utrolige overlevelseshistoriene fra andre verdenskrig.