kultur

– Dette er vår ønskereprise, denne gangen i Nordlyskatedralen, sier Carlsen til Altaposten, vel vitende om at konserten på Alta museum ble en enestående suksess med flere hundre publikummere.

– Det var en så flott og sterk opplevelse, at vi åpner kirkedøra klokken 13 onsdag. Så får vi håpe at publikum er enige om at det fortjener en ekstrarunde, smiler Petter, og presiserer at det ikke blir julesanger i denne lunsjkonserten.

– Fantastiske musikere

Det er Petters nye og gamle låter som fyller kirkerommet, denne gangen med strykearrangementet og klassisk garnityr. Det gir et helt spesielt lydbilde. Det var fiolinist Ingrid Marie Willassen som tok initiativet, vel vitende om at Petters melankolske låter egner seg godt for en slik presentasjon. Denne gangen er det ikke i regi av Scene Finnmark, men helt på egen kjøl, spontant der de selger billetter i døra. I tillegg har de nå åpnet for forholdssalg på Aurora.

– Dette er rett og slett fantastiske musikere. Ikke bare når det gjelder selve spillet og teknikken, men også rytme og kjemi. Vi har gjort opptak som kanskje kan gis ut i en eller annen sammenheng, eventuelt som en EP, spekulerer Petter, som synes det er interessant når egne låter kommer i en ny klesdrakt.

Fikk voksent publikum

Carlsen ser også for seg at det kan bli aktuelt med en turne sammen neste år.

– Vi er jo alle travle med diverse prosjekter, så vi får se når det passer, sier han.

Carlsen mener det er uvurderlig for Alta å ha denne type kompetanse i byen.

– Både sammen og hver for seg betyr disse musikerne ekstremt mye, ikke minst for de som vokser opp og trenger veiledning eller inspirasjon, sier han.

Mer moden

Petter trives med ulike prosjekter, alt fra Pil & Bue til Juliet North og ikke minst egen solokarriere. Sammen med Ensemble Noor har han kanskje åpnet øynene til et litt mer modent publikum.

– Det slo meg under konserten på Alta museum og det var veldig hyggelig å få denne type respons, både på de norske og engelske låtene. Jeg tenker strengt tatt verken på språk eller alder når jeg skriver og fremfører låter. Jeg er glad hvis jeg berører, sier Carlsen, foran konserten i Nordlyskatedralen.